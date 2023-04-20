Донецк, 20 апреля, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Жительница Куйбышевского района Донецка погибла в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 апреля сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«Город Донецк (Куйбышевский район): [по адресу] переулок Хрустальный, 11, погибла женщина 1953 года рождения», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Вооружённые силы Украины в период с 14:20 по 15:30 по местному времени три раза обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня. Суммарно за час по Донецку было выпущено 60 ракет из установок РСЗО.