Вашингтон, 20 апреля, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит как можно быстрее перейти к переговорам и урегулировать конфликт на Украине, в противном случае его нежелание признать поражение и отказ от диалога с Москвой могут привести к ещё большим территориальным потерям. Такое мнение в статье в Newsweek высказали бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В то время как гибнет целое поколение украинских мужчин, печальная реальность такова, что у Украины примерно столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики выиграть войну с Соединёнными Штатами Америки. Затягивание конфликта не изменит этого уравнения», — говорится в публикации.

Рунделл и Гфеллер подчеркнули, что «лучший способ обеспечить выживание жизнеспособного, независимого украинского государства ― это провести переговоры об урегулировании прямо сейчас». Эксперты добавили, что поэтому Киеву нужно уметь признать своё поражение.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что киевские власти во главе с президентом не справляются со своими обязанностями и разрушают государство изнутри. По его словам, это крах, и он становится неминуемым во всех отношениях ― это разрушение всей системы и государственных институций, при этом социальные институции уже разрушены.

О крахе, к которому движется Украина, также заявил бывший премьер-министр страны (2010–2014 гг.) Николай Азаров. Он подчеркнул, что уже сейчас на Украине нет никакой экономики, которая живёт за счёт кредитов, грантов и различных перечислений со стороны Запада, а её жители заняты физическим выживанием.