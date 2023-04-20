Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM В Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге рассказали, что спектакль «Гамлет» с участием Данилы Козловского состоится, но на месяц позже.

Данила Козловский byba96

«К нашему огромному сожалению, спектакли «Гамлет», назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно. Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся», — заявили в Малом драматическом театре.

ИА REGNUM сообщало, что 17 апреля было распространено сообщение о том, что «прокуратуре поручено провести проверку в отношении Козловского на предмет дискредитации ВС России». Известно, что актёр после начала СВО уехал в США, но планирует вернуться в Россию. Он якобы негативно высказывался о спецоперации и призывал к митингам против СВО.

Однако сам Козловский заявлял ранее, что у него нет гражданства США, и объяснил, что ездил туда, чтобы навестить своего ребёнка, воспользовавшись перерывом между спектаклями. Также актёр якобы уточнил, что лозунги, которые были расценены как экстремистские, взяты из исторического сериала про революцию, в съемках которого он принимал участие.