В убийстве 10-летней девочки из Карачаевска подозревают ее 15-летнего соседа

Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 18:11 — REGNUM В Карачаевске убили 10-летнюю девочку. В преступлении подозревают 15-летнего соседа, сообщил Telegram-канал 112.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно полученной информации, девочка ненадолго вышла из дома в районе 13:00, но так и не вернулась.

«Родители забили тревогу. Тело ребёнка нашли в подъезде», — говорится в сообщении.

Сейчас с подозреваемым работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве, в Тимирязевском районе, в квартире на Бескудниковском бульваре 29 марта нашли тело зверски убитой девушки. По информации Следственного комитета, погибшую обнаружила мать владельца квартиры, которая пришла за оплатой жилья.

Подозреваемый в убийстве в течение шести часов был задержан. Известно, что жертва проживала в квартире с 26-летним сожителем. Его по горячим следам задержали в автобусе, следовавшем в Волгоградскую область. Мужчина пытался скрыться.