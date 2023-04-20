Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 20 апреля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В Карачаевске убили 10-летнюю девочку. В преступлении подозревают 15-летнего соседа, сообщил Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Согласно полученной информации, девочка ненадолго вышла из дома в районе 13:00, но так и не вернулась.

«Родители забили тревогу. Тело ребёнка нашли в подъезде», — говорится в сообщении.

Сейчас с подозреваемым работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве, в Тимирязевском районе, в квартире на Бескудниковском бульваре 29 марта нашли тело зверски убитой девушки. По информации Следственного комитета, погибшую обнаружила мать владельца квартиры, которая пришла за оплатой жилья.

Подозреваемый в убийстве в течение шести часов был задержан. Известно, что жертва проживала в квартире с 26-летним сожителем. Его по горячим следам задержали в автобусе, следовавшем в Волгоградскую область. Мужчина пытался скрыться.