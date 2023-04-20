Киев, , 18:10 — REGNUM Киевский городской совет расторг договор об аренде земельного участка, на котором находится посольство России. Об этом 20 апреля сообщил мэр города Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

Виталий Кличко ВАДИМ ЧУПРИНА

«Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством… России. А также обратился в кабинет министров Украины относительно возвращения имущества «дипучреждения»… в собственность украинского государства», — написал Кличко.

Расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание посольства, предложила партия «Слуга народа», одним из членов которой является президент Украины Владимир Зеленский. Депутаты этой же фракции предложили правительству Украины национализировать здание диппредставительства в Киеве.

Ранее Кличко сообщал о намерении Киевского горсовета расторгнуть договоры аренды земли на Владимирском спуске — чтобы исключить строительство на нём и не допустить обезображивания склонов, входящих в буферную зону Святой Софии, наследия ЮНЕСКО.