Киев, 20 апреля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Киевский городской совет расторг договор об аренде земельного участка, на котором находится посольство России. Об этом 20 апреля сообщил мэр города Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виталий Кличко

«Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством… России. А также обратился в кабинет министров Украины относительно возвращения имущества «дипучреждения»… в собственность украинского государства», — написал Кличко.

Расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание посольства, предложила президентская партия «Слуга народа». Депутаты этой же фракции предложили правительству Украины национализировать здание диппредставительства в Киеве.

Ранее Кличко сообщал о намерении Киевского горсовета расторгнуть договоры аренды земли на Владимирском спуске — чтобы исключить строительство на нём и не допустить обезображивания склонов, входящих в буферную зону Святой Софии, наследия ЮНЕСКО.