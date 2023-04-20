Москва, , 18:21 — REGNUM Бездомных животных — агрессивных и не только — нельзя держать на улице, их необходимо содержать в приютах и пытаться пристроить, считает президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская. Идею оренбургского губернатора Дениса Паслера о «гуманном усыплении» агрессивных собак зоозащитница не поддержала.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

«Собак нужно держать в приютах, лечить, затем пытаться — реально пытаться пристроить. Во всех развитых странах давно выстроен алгоритм гуманного обращения с безнадзорными животными. Проблема решается только так — полный запрет на нахождение бродячих животных на улице, их изъятие с улиц и помещение в приюты с дальнейшим пристройством», — уверена Ильинская.

Она отметила, что несмотря на то, что на московских улицах не встречаются стаи бродячих собак, нельзя честно признаться в эффективном решении проблемы в столице.

«В Москве собак отловили и просто вывезли за пределы города, подальше от центра. Я сама живу в Подмосковье и часто вижу бродячих собак на улицах. Из Москвы их увезли в маленькие посёлки, на окраины. И тут у нас ситуация, как в любом российском регионе», — поделилась зоозащитница.

К решению проблемы бездомных животных необходимо подходить фундаментально.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил внести правки в закон о животных. По его мнению, документ должен позволять «гуманно усыплять» бродячих и домашних животных, если они «проявляют агрессию и несут угрозу жизни и безопасности». С такой инициативой Паслер выступил после того, как в Оренбурге бездомные собаки загрызли восьмилетнего мальчика, гулявшего возле гаражей. Местные жители рассказали, что агрессивная стая уже не раз нападала на детей. После трагедии СК РФ возбудил два уголовных дела — по статьям о халатности и об оказании небезопасных услуг.