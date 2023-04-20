Набиуллина: лимит пополнения кошелька в цифровых рублях составит 300 тысяч рублей в месяц

Москва, , 18:07 — REGNUM Переводы в цифровых рублях для граждан будут абсолютно бесплатными, при этом пополнять цифровые кошельки можно будет на 300 тысяч рублей ежемесячно. Это как минимум в три раза выше, чем в Системе быстрых платежей. Об этом 20 апреля во время выступления в Госдуме сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

Она пояснила, что всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке «можно будет переводить себе или другому человеку без процентов».

Набиуллина добавила, что цифровой рубль станет средством для платежей и расчётов, но не для сбережений. На эти активы не будут зачисляться проценты, в них не будут выдавать кредиты.

«Мы хотим скорее войти в пилот по цифровому рублю. После анализа его результатов мы сможем предложить цифровой рубль уже большему кругу желающих», ― указала она.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о введении в России цифрового рубля инициировал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Законопроект включает в Гражданский кодекс положения о цифровом счёте (кошельке) и нормы, определяющие содержание нового вида договора, порядок и особенности его заключения, а также порядок проведения расчетов цифровыми рублями.

В марте Банк России заявил о планах начать тестирование реальных платежей с цифровым рублём после принятия соответствующей нормативной базы. При этом в регуляторе подчеркнули, что ЦБ готов к проведению пилота в апреле 2023 года. Пакет законопроектов по цифровому рублю прошёл в Госдуме первое чтение.

В Банке России уточнили, что в планирующемся пилотном проекте примут участие ограниченное число клиентов 13 банков. в это время ЦБ протестирует такие базовые операции, как открытие и закрытие цифрового кошелька на платформе Банка России, его пополнение, переводы, оплата покупок и услуг по QR-коду и возврат средств.

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