Котюков назвал приоритетными вопросы соцподдержки участников спецоперации

Красноярск, , 17:56 — REGNUM Новый губернатор Красноярского края Михаил Котюков назвал приоритетными вопросы соцподдержки участников спецоперации и их семей в регионе. Об этом он заявил в ходе видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Михаил Котюков Rsv.ru

«С учётом текущей ситуации, Владимир Владимирович, и того внимания, которое Вы уделяете этим вопросам, конечно, считаю принципиально важными, приоритетными вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, которые на территории края проживают», — сказал Котюков.

Назначенный губернатор Красноярского края сообщил, что рассчитывает в самое кратчайшее время погрузиться во все актуальные задачи края.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Александр Усс заявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края. Он пояснил, что получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития края.

В связи с отставкой Усса президент Российской Федерации Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край. Котюков поблагодарил президента за доверие и согласился. Замминистра пообещал главе государства, что применит в Красноярском крае весь наработанный ранее потенциал.