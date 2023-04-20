Москва, 20 апреля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край. Об этом российский лидер заявил 20 апреля на встрече с замминистра.

Duma.gov.ru Михаил Котюков

«Мне кажется, вы подошли к тому, что можете возглавить такой важный субъект, как Красноярский край», — сказал Путин.

Котюков поблагодарил президента за доверие и согласился. Замминистра пообещал главе государства, что применит в Красноярском крае весь наработанный ранее потенциал.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Усс 20 апреля заявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края. Он пояснил, что получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края. Усс поблагодарил Путина за доверие и поддержку. Также слова признательности Александр Усс передал всем, кто поддерживал в сложные моменты и шёл к общим достижениям и успехам.

Врио главы региона Усс был назначен 29 сентября 2017 года, сменив на посту руководителя края ушедшего в отставку Виктора Толоконского.