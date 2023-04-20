Пятигорск, Ставропольский край, 20 апреля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В Пятигорске беженцы с Украины устроили драку с поножовщиной в пункте временного размещения. Об этом 20 апреля сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Конфликт возник на бытовой почве в среду, 19 апреля. Компания мужчин, приехавших с Украины распивала алкогольные напитки на территории «Пятигорского комплексного центра социального обслуживания населения». В ходе потасовки один из них, 60-летний житель Мариуполя, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, ранил канцелярским ножом 44-летнего знакомого.

Пострадавшего госпитализировали с переломом носа, черепно-мозговой травмой и многочисленными порезами. Второго участника конфликта задержали.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за побои и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Великобритании, приютившие беженцев с Украины, потребовали тщательнее проверять биографию нуждающихся в помощи после случаев мошенничества и воровства. Британцы считают, что власти должны тщательнее проверять беженцев, чтобы точно понимать, кому нужна помощь, а кому — нет. Чиновники в правительстве королевства отрицают широкое распространение злоупотреблений со стороны беженцев и заявляют, что речь идёт о частных случаях.