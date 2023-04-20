Украина заработала 25 миллиардов евро на экспорте сельхозпродукции в ЕС

Брюссель, , 17:55 — REGNUM Киев заработал €25 млрд благодаря беспошлинному вывозу в страны Евросоюза своей сельскохозяйственной продукции, сообщила 20 апреля журналистам официальный представитель Европейского союза Мириам Гарсиа Феррер.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Она напомнила, что Украина смогла продать 57 млн тонн сельхозпродукции благодаря действию «коридоров солидарности». «Это дало возможность украинским экономическим операторам и сельхозпроизводителям заработать €25 млрд», — сказала Феррер.

Со своей стороны глава службы официальных представителей Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК намерена добиваться того, чтобы сельхозпродукция с Украины могла и дальше поступать через ЕС на рынки третьих стран.

Он напомнил, что «коридоры солидарности» позволяют Киеву вывозить целый ряд категорий продукции, производимой на Украине, поддерживая функционирование украинского государства и финансируя оборону. «И они также позволяют Европейскому союзу экспортировать товары на Украину», — добавил Мамер.

Инициатива ЕС по созданию «коридоров солидарности» предполагает беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции наземным транспортом в страны Евросоюза. Она реализуется параллельно с Черноморской зерновой инициативой (зерновой сделкой) по вывозу зерна и удобрений с Украины морем.

7 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что требования России по зерновой сделке не выполняются. Сложности для финансирования, транспортировки и страхования экспорта российской продукции целенаправленно создаются Западом. В свете этого Москва пока не решила, стоит ли в очередной раз продлевать зерновую сделку.