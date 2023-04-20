Брюссель, 20 апреля, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Киев заработал €25 млрд благодаря беспошлинному вывозу в страны Евросоюза своей сельскохозяйственной продукции, сообщила 20 апреля журналистам официальный представитель Европейского союза Мириам Гарсиа Феррер.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Она напомнила, что Украина смогла продать 57 млн тонн сельхозпродукции благодаря действию «коридоров солидарности».

«Это дало возможность украинским экономическим операторам и сельхозпроизводителям заработать €25 млрд», — сказала Феррер.

Со своей стороны глава службы официальных представителей Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК намерена добиваться того, чтобы сельхозпродукция с Украины могла и дальше поступать через ЕС на рынки третьих стран.

Он напомнил, что «коридоры солидарности» позволяют Киеву вывозить целый ряд категорий продукции, производимой на Украине, поддерживая функционирование украинского государства и финансируя оборону.

«И они также позволяют Европейскому союзу экспортировать товары на Украину», — добавил Мамер.

Инициатива ЕС по созданию «коридоров солидарности» предполагает беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции наземным транспортом в страны Евросоюза. Она реализуется параллельно с Черноморской зерновой инициативой (зерновой сделкой) по вывозу зерна и удобрений с Украины морем.

7 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что требования России по зерновой сделке не выполняются. Сложности для финансирования, транспортировки и страхования экспорта российской продукции целенаправленно создаются Западом. В свете этого Москва пока не решила, стоит ли в очередной раз продлевать зерновую сделку.