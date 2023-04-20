Американский разведчик Риттер заявил, что Белый дом скрывает правду о коррупции Зеленского

Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Белому дому известно о коррупционных преступлениях украинского президента Владимира Зеленского, однако американская администрация скрывает это. Такое мнение 20 апреля высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Скотт Риттер Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Риттер, отвечая на вопрос о том, знают ли власти США и американский президент Джо Байден о том, что глава Украины мошенник, заявил со стопроцентной уверенностью, что это так.

«Да, и они содействует этому. Такова цена ведения бизнеса на Украине. Они знают и поэтому не хотят допускать инспекций и аудитов», — сказал он.

Экс-разведчик США уточнил, что ситуация в этом вопросе настолько плоха, что американским властям приходится скрывать все детали военной и финансовой помощи украинской стороне, потому что в обратном случае выплыла бы информация о дефиците оборудования и денег.

Также Риттер подчеркнул, что в случае, если об этой неприятной правде станет известно, жители США не захотят продолжения поставок Вашингтона Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля американский журналист Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его команда незаконно присвоили 400 миллионов долларов, которые страна получила на покупку дизельного топлива. Он уточнил, что эту сумму назвали аналитики Центрального разведывательного управления США.

18 апреля депутат от украинской проевропейской правоцентристской партии «Голос» Инна Совсун заявила, что Украине после завершения специальной военной операции Вооружённых сил России грозит очередной переворот. По её словам, такого же мнения придерживается неназванный бывший украинский министр, считающий, что одной из причин грядущего переворота может стать Зеленский.