Москва, 20 апреля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Даже если в НАТО когда-нибудь поднимут вопрос о приёме Украины, то это решение заблокирует или Турция, или Венгрия, или ещё кто-то из членов альянса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил политолог Борис Межуев. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом признался, что ждёт от грядущего саммита альянса в Вильнюсе принятия пакета гарантий безопасности для Украины на пути к членству в НАТО. Кроме того, в Киеве желают знать, «когда Украина будет в НАТО», тем более что якобы «нет ни одного объективного барьера, который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в альянс».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Как полагает Межуев, ответ на свои вопросы Зеленский получит нескоро — едва ли это произойдёт в обозримом будущем. А даже если вопрос и будет поставлен на самом высоком уровне, то едва ли решится так, как этого хотят в Киеве.

«НАТО требует консенсуса, а он сейчас недостижим, — сказал Межуев. — Не исключено, что весь этот разговор затеян для того, чтобы отменить прогнозируемое контрнаступление [ВСУ] и добиться заморозки конфликта без этого контрнаступления. Хотя все говорят о неизбежности и неотменимости оного».

При этом, однако, политолог призвал не полагаться на ту точку зрения, будто в НАТО не принимают страны, у которых есть нерешенные территориальные вопросы.

«Это, в общем, ничего не значит. Мы видим, что в НАТО находятся Греция и Турция. То есть страны, имеющие территориальные проблемы и внутренние конфликты. Так что жёсткого запрета тут нет. Но, естественно, принять в НАТО страну, которая участвует в вооруженном конфликте, означает вступить в этот конфликт. Так никто делать не будет. Кроме того, в НАТО есть принцип коллективной солидарности. И если туда до сих пор не приняли Швецию, то Украину не примут 100%», — сказал Межуев.

В то же время эксперт не исключил того, что Украина в самом деле может получить пакет гарантий безопасности от тех или иных членов НАТО.

«Получение гарантий безопасности от целого ряда членов НАТО, которые сохраняют хорошие отношения с Украиной, — это возможно. Отдельные государства НАТО могут дать такие гарантии. Скорее всего, это будут США, Великобритания или Польша. Отчасти это может напоминать те гарантии, которые США дали Израилю. Но это произойдёт только после заморозки конфликта на территории Украины. И вот тогда, очевидно, что гарантии будут даны», — сказал Межуев.

Ещё один любопытный момент, на который указал эксперт, заключается в том, что сам факт разговоров о гарантиях и прочем может свидетельствовать о том, что вопрос о мирном соглашении снова возвращается в повестку дня.

«Два месяца это было исключено категорически. Все видели, какой была реакция на китайские предложения со стороны американцев. И если возникает вопрос о вступлении Украины в НАТО, то можно предположить, что снова возник вопрос о мирном соглашении — он продумывается и тестируется», — предположил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время все попытки Украины добиться от НАТО каких-то обещаний касательно членского билета этого военного блока встречают лишь равнодушное безмолвие. Так, газета Financial Times в начале апреля 2023 года выяснила через свои источники в НАТО, что все заявки Украины на присоединение к альянсу игнорируются. Всё, на что пока может рассчитывать Киев, — это «укрепление и углубление отношений между Украиной и НАТО». Восточноевропейские члены НАТО прямым текстом говорят Украине, что её вступление в этот военный блок даже не обсуждается и вопрос будет поднят тогда, когда придёт время. Более того, Киеву деликатно намекают на то, что его присоединение к НАТО «не решит его проблем», а в самом руководстве альянса предлагают Украине сосредоточиться на достижении военных успехов на поле боя, без которых «вопрос о её вхождении в Североатлантический альянс (НАТО) не будет иметь никакого значения».

Что касается России, то её позиция остаётся неизменной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вхождение Украины в НАТО угрожает безопасности нашей страны, поэтому СВО проводится с целью предотвратить такое развитие событий.