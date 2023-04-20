Маск заявил об «захватывающем тестовом полёте» ракеты Starship после её взрыва и крушения

Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Специалисты компании SpaceX продолжат работу над ракетой Starship. Об этом заявили в компании 20 апреля.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Работа над Starship продолжится, будут изучены проблемы, возникшие при отделении первой ступени», ― говорится в сообщении американской компании.

Основатель компании Илон Маск поздравил команду SpaceX с «захватывающим тестовым полётом Starship».

«Мы многому научились для следующего тестового запуска через несколько месяцев», ― приводит его слова Telegram-канал SpaceX.

Как сообщало ИА REGNUM, первый испытательный полёт гигантской ракеты-носителя SpaceX с прототипом космического корабля Starship 20 апреля завершился неудачей. Через несколько минут после отрыва от стартовой площадки ракета взорвалась. Об этом сообщил телеканал Fox7 Austin. Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

«Полёт завершился нештатной ситуацией <…> не все двигатели успели включиться», — пояснил ведущий.

Компания Илона Маска намеревалась отправить почти 120-метровую ракету Starship в полёт с южной оконечности Техаса, недалеко от мексиканской границы. Космический корабль должен был выйти на околоземную орбиту и позднее приводнится в Тихом океане близ штата Гавайи.

На кадрах трансляции видно, как ракета на высоте 38 км начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта. Спустя еще полторы минуты произошёл взрыв.

Ведущие трансляции при этом заявили, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.

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