К 2033 году США намерены добиться того, чтобы над Россией кружили сотни разведывательных спутников, в четыре раза больше нынешней группировки. Планы озвучило Управление военно-космической разведки США – в прошлом особо засекреченная служба, чьи отчеты об отслеживании перемещения ВС России в Донбассе недавно «утекли» в Интернет. Сейчас Управление делится планами привлечь к изготовлению шпионских-спутников магнатов вроде Илона Маска или Джеффа Безоса. Что Россия может противопоставить этим планам?

Сергей Адамов, , 19:34 — REGNUM В США заявили о готовности кратного увеличения спутниковой группировки, действующей в интересах Пентагона. Об этом сообщило агентство Bloomberg, со ссылкой на представителей Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Количество орбитальных аппаратов к 2033 году планируется увеличить в четыре раза, передали источники агентства.

Американские спутники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эти спутники — большие и маленькие, на нескольких орбитах» будут собирать и передавать «в десять раз больше сигналов и изображений, чем мы получаем сейчас, и будут задействовать сочетание государственных и коммерческих систем», — цитирует Bloomberg свой источник.

Агентство также прогнозирует, что конкуренция за выгодные контракты Пентагона на запуск спутников-шпионов столкнет интересы двух миллиардеров, играющих на космическом рынке — владельца SpaceX Илона Маска и основателя компании Blue Origin и одновременно хозяина Amazon Джеффа Безоса. В качестве участников проекта упоминаются гиганты военного и гражданского авиапрома — Lockheed Martin и Boeing.

Реализация проекта «приведет нас от десятков систем на орбите в 2023 году к сотням систем на орбите в следующие несколько лет», — говорится в заявлении NRO, со ссылкой на выступления директора Агентства военно-космической разведки Криса Сколезе.

Bloomberg также отмечает, что само существование этой (основанной еще в 1960-е годы) спецслужбы в системе разведсообщества США было официально признано лишь 1992 году. NRO предпочитает не афишировать свою деятельность, но «нежелательное внимание» к работе Агентства было привлечено после недавней утечки секретных документов Пентагона, указывает Bloomberg. Среди документов — собранные с помощью спутниковой разведки данные о перемещении российских войск в Донбассе в ходе СВО. В группе в соцсети Discord, где обсуждались слитые документы, отмечалось, что речь идет о данных NRO и информации с коммерческих спутников.

Впрочем, еще ровно год назад Сколезе заявил, что слежение за продвижением российских войск в Донбассе и на Украине было обеспечено благодаря двум новейшим американским спутникам, аппаратура которых использует бортовые системы обработки изображений. Эти спутниковые системы были созданы при участии частного бизнеса, пояснил Сколезе.

Наряду с орбитальными спутниками-шпионами новые системы, построенные с использованием коммерческих технологий, «позволили НАТО и всему миру в режиме реального времени наблюдать за наращиванием российской военной мощи» перед началом СВО, сказал Сколезе на слушаниях в подкомитете Палаты представителей по делам вооруженных сил. Новые спутниковые системы «прошли от стадии проекта к выводу на орбиту менее чем за три года», заявил тогда директор NRO.

Ракета-носитель Falcon 9. SpaceX © Bill Ingalls — NASA via CNP/Global Look Press

Озвученный план США по четырёхкратному увеличению спутниковой группировки к 2033 году действительно может быть реализован в заданный срок благодаря привлечению упомянутых частных фирм, сказал ИА REGNUM эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Сейчас именно частные разработчики являются флагманами всей отрасли. Недавно стало известно, что ещё год назад группировка Starlink компании SpaceX Илона Маска насчитывал 1500 спутников. Сейчас их уже 3 тысячи. Это серьёзно повышает качество связи, позволяет решать новые задачи, — указывает эксперт. —

Если Маск получит государственный контракт и необходимые ресурсы, то США вполне смогут увеличить свою группировку в четыре раза».

Решение об увеличении спутниковой группировки было принято в связи с опытом военных действий на территории Украины — на что указывают и источники Bloomberg. Получаемые коммерческими спутниками изображения позволяют в реальном времени отслеживать концентрацию войск, интенсивность боевых действий и другие изменения на линии фронта и в тылу.

Наращивание спутниковой группировки происходит, в том числе, в рамках глобальной стратегии США по круглосуточному получению разведданных изо всех регионов мира, указывает Кошкин. «Если Антарктида, скажем, или некоторые районы Мирового океана их не волнуют, то Евразия, Атлантика — это стратегические регионы, за которыми они бы хотели установить круглосуточное наблюдение», — добавил эксперт.

Что же касается то, кому в итоге достанется главный подряд — Маску или United Launch Alliance (совместному предприятию давних партнеров армии США — Lockheed Martin Corp. и Boeing Co.), то решающее слово остаётся за Пентагоном, отметил Кошкин. Эксперт напомнил, что ранее минобороны США уже оказывало давление на Илона Маска по вопросам обслуживания станций связи Starlink и сможет и впредь решать эти вопросы «волевым решением».

В связи с увеличением Штатами своей спутниковой группировки, особое значение приобретают вооружения, способные поражать спутники на земной орбите, подчеркивает военный аналитик.

«Действия США вызывают озабоченность не только у нас. Неслучайно президент Владимир Путин на недавней встрече с министром обороны Китая отметил готовность к сотрудничеству по ряду вопросов, требующих совместных технологических решений, — указал Кошкин. — Можно сказать, что все государства готовятся к противостоянию в космосе».

Рабочая встреча президента РФ В. Путина с министром обороны КНР Ли Шанфу © Павел Бедняков/РИА Новости

Россия в ноябре 2021 года провела испытание ракеты, которая сбила спутник «Целина-Д» на расстоянии 500 км от Земли, напомнил Кошкин. «Буквально на днях стало известно о том, что наши войска применяют комплексы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) «Тобол», которые применяются для заглушки спутниковой связи Starlink. Коллективный запад, в свою очередь, разрабатывает средства защиты спутников, так что здесь постепенно нарастает борьба», — заметил собеседник.

О применении наших систем РЭБ «Тобол», заметим, стало известно из всё тех же утекших секретных документов Пентагона. По информации The Washington Post российский комплекс специализируется как на глушении спутников Starlink в космосе, так и на создании помех сигнала у операторов комплексов связи на земле.

Наземный метод, известный как глушение нисходящей линии связи, передает сигнал на той же частоте, что и спутник, что препятствует приему сигнала подключёнными к системе устройствами, разъяснил американским читателям исследователь советских и российских космических технологий Барт Хендрикс. Указанный метод требует размещения комплексов РЭБ в непосредственной близости от установок связи, которые необходимо заглушить.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало о том, что Пентагон готовится к «звёздным войнам» с Россией и Китаем, адаптируя свою спутниковую группировку к наземным угрозам. Одним из путей реализации новой космической стратегии становится активное привлечение к военным программам частных подрядчиков.

Но — как отметил в комментарии ИА REGNUM источник, ранее проходивший службу в Космических войсках — на деле Пентагон ранее уже обращался за помощью к частным фирмам, для увеличения своей спутниковой флотилии.

«Эта тенденция существует не первый год, — пояснил собеседник. — Власти США периодически используют запуски коммерческих спутников для маскировки. Согласно международным нормам, каждый запуск спутника должен быть заранее анонсирован. Пуск происходит, на орбите появляется несколько спутников, которые, условно, занимаются зондированием Земли в научных целях. Спустя какое-то время спутник вдруг вступает в интенсивный радиообмен с ЦУПом, что говорит о переходе к выполнению иных задач.

Спутник компании SpaceX для наблюдения за океаном © NASA/Global Look Press

Поэтому военные спутники и ранее «маскировались» под гражданские. Но теперь у США отпала необходимость в том, чтобы прятаться».

Ключевая роль в противостоянии подобным угрозам отводится Системе контроля космического пространства (СККП) — созданной еще в 1960-е годы информационной системе наблюдения за искусственными спутниками Земли, пояснил собеседник. Сейчас СККП находится в структуре Космических войск ВКС. Система использует, в частности оптико-электронный комплекс «Окно» (который отслеживает объекты на высотах от 2 тыс. до 50 тыс. км и передает информацию по ним на командные пункты), а также радиооптический комплекс распознавания космических объектов «Крона» — он фиксирует траекторию объектов на низких околоземных орбитах.

В рамках СККП действуют радиоэлектронные, оптико-электронные и оптико-лазерные комплексы слежения за космическим пространством, а также — радиолокационные станции, перечислил источник ИА REGNUM. Данные, полученные в результате наблюдений, вносятся в Главный каталог космических объектов искусственного происхождения.

«Современные системы слежения позволяют отслеживать объекты, находящиеся на расстоянии от 40-50 до нескольких тысяч км от Земли. Они все каталогизируются, изучаются, укрыться спутнику практически невозможно. В каталог постоянно вносятся новые объекты, изучаются, анализируется их «поведение». Так что средства обнаружения у нас есть, они отработаны ещё с советских времён», — заключил источник.