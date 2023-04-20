Вашингтон, 20 апреля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Военные США продолжают разведывательные полёты над Чёрным морем, не намерены от них отказываться. Об этом сообщили в Европейском командовании Пентагона.

ИА REGNUM Пентагон

«Летательные аппараты разведки и наблюдения ВВС США продолжают активные операции в международном воздушном пространстве над Чёрным морем», — сказал представитель военного ведомства США.

По его словам, полёты в черноморском регионе будут продолжаться в соответствии с международными правилами.

Напомним, 15 марта в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Москве считают провокацией полёты американских беспилотников над Чёрным морем.

Шойгу подчеркнул, что США не учли ограничения в этой зоне, и указал на разведывательные цели, преследуемые беспилотником. Остин был предупреждён о том, что Россия намерена реагировать соразмерно на подобные нарушения. Шойгу призвал к ответственным действиям ради недопущения столкновения ядерных держав.