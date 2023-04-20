Зеленоградский административный округ, Москва, , 17:14 — REGNUM В столичном округе Зеленоград произошло возгорание на территории завода электроники «Квант». Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили агентству ТАСС в экстренных службах.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Зеленограде [на улице Конструктора Гуськова. — Прим. ред.] горит трёхэтажное производственное здание на территории завода «Квант». Проведена эвакуация», — приводит агентство слова собеседника. Отмечается, что очаг возгорания находится на втором этаже строения, а на место происшествия направлены значительные силы пожарных служб.

18 марта на территории химического завода в подмосковном городе Долгопрудный произошёл пожар. По официальным данным, открытое горение было ликвидировано в 20:38 по московскому времени. Площадь пожара не превысила 50 квадратных метров.