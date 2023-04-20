РИА Новости: в зоне СВО заметили солдата ЛГБТ-батальона ВСУ с фотографией возлюбленного

Кременная, ЛНР, , 17:14 — REGNUM На кременском направлении специальной военной операции обнаружили представителей украинского ЛГБТ-батальона. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на российского военного, находящегося в зоне СВО.

Шеврон с единорогом facebook.com/lgbtmilitary

Как сообщил российский боец, при взятии одного из укрепрайонов были обнаружены солдаты ВСУ с отличительным шевроном единорога.

«Взяли один укрепчик— смотрим, а там у одного шеврон этот. Я слышал, конечно, что у них есть такое подразделение, но думал, это враньё. Я уже год в спецоперации, но вживую такого еще не встречал», — рассказал военнослужащий, добавив, что после проверки документов у военнослужащего Украины он обнаружил под обложкой фотографию другого мужчины с любовным посланием на обороте.

По мнению российского солдата, такого рода подразделение было создано для «какого-то пиара», а теперь, ввиду нехватки людей, командование украинских войск отправило их на передовую.

В мае 2022 года агентство Reuters сообщило, что ряды украинских военных пополнил ЛГБТ-батальон, участники которого носят специальные нашивки с единорогом. Однако ставилось под сомнение, что подразделение отправят непосредственно к линии соприкосновения.