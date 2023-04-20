Берн, 20 апреля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Швейцарии вызвало посла России в стране Сергея Гармонина после публикации российской дипмиссии по поводу одного из корреспондентов известного швейцарского издания. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе посольства.

Пресс-служба посольства России в Швейцарии Сергей Гармонин.

«Федеральный департамент по иностранным делам Швейцарии вызвал сегодня посла России в Берне в связи с публикацией посольством заявления в отношении швейцарского журналиста газеты NZZ», — приводит сообщение пресс службы РИА Новости.

Ранее 20 апреля на сайте российской дипмиссии появилось заявление, в котором выражалось сожаление по поводу статьи, опубликованной 8 апреля венским корреспондентом названного издания по фамилии Мейнссен.

В сообщении отмечалось, что указанный корреспондент написал статью о деятельности террористов в Мелитополе в явно сочувствующем к преступникам тоне. При этом в посольстве напомнили, что в России оправдания терроризма подлежат уголовному преследованию.

«Всегда готовы к диалогу с нашими коллегами и дадим им все необходимые комментарии», — добавила пресс-служба посольства России.

Как передавало ИА REGNUM, 19 апреля швейцарский Федеральный департамент экономики, образования и науки сообщил, что Швейцария не планирует присоединяться к работе международной группы REPO по заморозке российских активов. При этом в совете отметили, что эта ситуация может быть пересмотрена, если это будет «отвечать интересам» республики.