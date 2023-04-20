В Минтруде напомнили о праздничных днях в начале мая

Москва, , 17:05 — REGNUM Россиян в мае ждут долгие выходные. Об этом 20 апреля напомнило Министерство труда и социальной защиты.

Гуляющие люди в выходной день. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Так, в последнем месяце весны у жителей страны будут три дополнительных выходных дня.

«Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Так, май начнётся с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня: со 2 по 5 мая.

Следующие выходные продлятся с 6 по 9 мая, а затем наступит трёхдневная рабочая неделя ― с 10 по 12 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Государственную думу законопроект о ежегодных выходных днях с 1 по 9 мая. Как пояснил первый замглавы фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, для этого предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

Если законопроект примут оперативно, что уже в 2024 году выходные пройдут с 1 по 3 января, 7 января и с 1 по 9 мая. При этом он напомнил, что регионы имеют возможность самостоятельно устанавливать выходные дни в начале мая, однако они этим не пользуются.

Позднее Даванков попросил губернаторов российских регионов продлить майские праздники в 2023 году. Парламентарий считает, что россиянам нужны «по-настоящему длинные выходные», потому что они ощущают симптомы депрессии.