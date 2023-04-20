Киев, 20 апреля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. К ракетному удару российских Вооруженных сил по аэропорту «Канатово» привели самовольные действия украинских военных, считают в СБУ. По факту совершения неправомерных действий ведется расследование.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

«В СБУ считают, что обстрел произошел из-за самовольно организованной «спецоперации» по заполучению российского самолета», — пишет 20 апреля газета «Страна. ua».

По данным спецслужб, военные, совершившие данные действия, не согласовали их в необходимом порядке с соответствующими органами. В результате неправильно спланированной операции «противник узнал о местах размещения личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов», отмечено в публикации.

Издание уточнило, что речь идёт о попытке группы лиц, которой руководил военнослужащий Сил специальных операций, бывший разведчик Роман Червинский, завербовать российского пилота и уговорить его перегнать на территорию Украины военный самолет.

В результате попытка провалилась, по аэродрому, на который должен был сесть российский лётчик, нанесён ракетный удар, в результате чего два истребителя были уничтожены, а взлётная полоса получила повреждения. Погиб командир воинской части, ранения получили 17 военных.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Федеральная служба безопасности сообщила, что пресекла действия Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону боевых самолётов Воздушно-космических сил России. Как уточнили в ФСБ, «российских военных лётчиков пытались убедить осуществить перелёт и посадку боевых самолётов на контролируемые ВСУ аэродромы».

В Минобороне сообщили, что 24 июля ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области.