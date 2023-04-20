ДНР, 20 апреля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Российские военные поразили объединённый штаб украинской группировки «Бахмут» в районе Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Минобороны России Игорь Конашенков

«В районе населённого пункта Константиновка поражён объединённый штаб группировки ВСУ (Вооружённых сил Украины) «Бахмут», — сообщил Конашенков.

Также в ходе брифинга официальный представитель оборонного ведомства сообщил, что Вооружённые силы Украины за последние сутки на донецком направлении потеряли до 470 военнослужащих и наёмников, три танка, пять ББМ и боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».

Ранее сообщалось, что штурмовым подразделениям российской армии удалось прорваться к трассе О0506, соединяющей город Артёмовск с укрепрайоном в Часовом Яре. Солдаты ВСУ пытаются препятствовать наступлению, проводя контратаки.