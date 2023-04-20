Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса с 2014 года

Москва, , 16:38 — REGNUM Поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, заключившим контракт с организацией, которая содействует выполнению задач Вооруженных сил России в ходе спецоперации, одобрила сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 20 апреля Госдума.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

В законопроекте также предлагается наделить статусом ветерана лиц, с 11 мая 2014 года по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР принимавших участие в боевых действиях в составе Вооружённых сил ДНР или Народной милиции ЛНР и в составе соответствующих воинских формирований и органов.

Помимо этого, Госдума одобрила поправку о статусе инвалида боевых действий для содействующих задачам армии в спецоперации лиц, если они стали инвалидами в ходе выполнения задач.

Документ внесла на голосование группа депутатов Госдумы и сенаторов, поправки вносятся в закон «О ветеранах».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля президент России Владимир Путин заявил, что статус ветерана боевых действий будет дан всем ополченцам Донбасса. Он подчеркнул, что теперь эти люди стали российскими гражданами.