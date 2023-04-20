Бывший глава Токио Масудзоэ: действия Байдена приближают третью мировую войну

Токио, , 16:29 — REGNUM Действия Джо Байдена на посту президента США увеличивают риск начала третьей мировой войны. Об этом заявил бывший губернатор Токио Ёити Масудзоэ.

Ёити Масудзоэ Chatham House

Он подчеркнул, что деятельность главы Белого дома уже привела к тому, что США лишились Африки и Ближнего Востока. Сейчас же Вашингтон, по словам бывшего губернатора, стремится к полной капитуляции России, какой добился в своё время от Японии.

«Сейчас США желают добиться такой же полной капитуляции России, какой она добилась от Японии, которую дважды бомбили атомными бомбами — в Хиросиме и Нагасаки», — приводит Yahoo News Japan слова Масудзоэ.

При этом он предупредил, что в таком случае Москва не оставит подобные действия без ответа.

По его мнению, Байден не сможет предотвратить реальную угрозу катастрофы, как не смог помешать росту влияния России и Китая на мировой арене.

Бывший губернатор Токио, увидев, что только около 50 из 200 стран мира участвуют в экономических санкциях против России, подумал, что Байдену следует одуматься. Также Масудзоэ указал на увеличение США поставок Киеву оружия и военной техники. Это может перерасти в третью мировую войну, подчеркнул он.

«Я знаю, что Соединённые Штаты Америки хотят быть лучшими в мире, но нам нужно как можно скорее потушить пожар на Украине и перестроить весь мир», — отметил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что некомпетентность администрации президента Джо Байдена приведёт к третьей мировой войне. Он также добавил, что обеспокоен угрозой применения ядерных вооружений.

Ранее Трамп заявлял, что Соединённые Штаты вскоре могут оказаться в числе участников третьей мировой войны при этом не имея боеприпасов.

В свою очередь председатель комитета палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер заявил, что американский лидер Джо Байден недостаточно усердно действует, чтобы предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за территориальных претензий Пекина в отношении Тайваня.

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