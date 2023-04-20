В Японии обвинили Байдена в приближении Третьей мировой войны
Бывший глава Токио Масудзоэ: действия Байдена приближают третью мировую войну
Токио, 20 апреля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Действия Джо Байдена на посту президента США увеличивают риск начала третьей мировой войны. Об этом заявил бывший губернатор Токио Ёити Масудзоэ.
Он подчеркнул, что деятельность главы Белого дома уже привела к тому, что США лишились Африки и Ближнего Востока. Сейчас же Вашингтон, по словам бывшего губернатора, стремится к полной капитуляции России, какой добился в своё время от Японии.
«Сейчас США желают добиться такой же полной капитуляции России, какой она добилась от Японии, которую дважды бомбили атомными бомбами — в Хиросиме и Нагасаки», — приводит Yahoo News Japan слова Масудзоэ.
При этом он предупредил, что в таком случае Москва не оставит подобные действия без ответа.
По его мнению, Байден не сможет предотвратить реальную угрозу катастрофы, как не смог помешать росту влияния России и Китая на мировой арене.
Бывший губернатор Токио, увидев, что только около 50 из 200 стран мира участвуют в экономических санкциях против России, подумал, что Байдену следует одуматься. Также Масудзоэ указал на увеличение США поставок Киеву оружия и военной техники. Это может перерасти в третью мировую войну, подчеркнул он.
«Я знаю, что Соединённые Штаты Америки хотят быть лучшими в мире, но нам нужно как можно скорее потушить пожар на Украине и перестроить весь мир», — отметил политик.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что некомпетентность администрации президента Джо Байдена приведёт к третьей мировой войне. Он также добавил, что обеспокоен угрозой применения ядерных вооружений.
Ранее Трамп заявлял, что Соединённые Штаты вскоре могут оказаться в числе участников третьей мировой войны при этом не имея боеприпасов.
В свою очередь председатель комитета палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер заявил, что американский лидер Джо Байден недостаточно усердно действует, чтобы предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за территориальных претензий Пекина в отношении Тайваня.