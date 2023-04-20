Министр юстиции Италии Нордио заявил, что Артёма Усса арестовали по наводке США

Рим, , 16:25 — REGNUM США в октябре 2022 года предупредили пограничные службы Италии о возможности нахождения на территории страны российского предпринимателя Артёма Усса, которого американская сторона объявила в международный розыск и предъявила ему обвинения. Об этом 20 апреля заявил итальянский министр юстиции Карло Нордио в ходе выступления в нижней палате парламента, трансляция заседания велась на Youtube-канале нижней палаты итальянского парламента.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

«16 октября 2022 года министерство внутренних дел [США] сигнализировало таможенным службам в Италии, что господин Усс мог бы оказаться в аэропорту Мальпенса, откуда направлялся в Стамбул», — сказал он.

Нордио уточнил, что при этом американской стороной говорилось об «опасности подозреваемого», которому минюст США накануне предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля газета la Repubblica со ссылкой на материалы расследования написала, что США предупреждали Италию о риске бегства сына главы Красноярского края Артёма Усса из-под домашнего ареста в Милане. При этом итальянской стороной никаких чрезвычайных мер принято не было.

Власти Италии задержали Артёма Усса 17 октября 2022 года в аэропорту Милана Мальпенса, из которого он вылетал в Турцию, после чего ему была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест. 21 марта суд в Милане принял решение об экстрадиции Усса в США, а 23 марта стало известно об исчезновении россиянина.