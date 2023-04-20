Оренбургский губернатор Паслер предложил гуманно усыплять бродячих собак после нападения на мальчика

Оренбург, , 16:16 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил пересмотреть закон о гуманном обращении с бездомными животными. По мнению главы региона, после гибели ребёнка, которого 16 апреля в Оренбурге загрызла собака, необходимо принять меры на законодательном уровне, которые не позволят повториться такой трагедии. Об этом Паслер написал 20 апреля в Тelegram-канале.

Денис Паслер Orenburg-gov.ru

«Закон о гуманном обращении с животными необходимо пересмотреть. Сегодня такое предложение сделал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. И именно такое предложение еще в 2021 году мы направляли в правительство России», — заявил губернатор.

Он отметил, что сейчас законодательство не располагает инструментами для решения проблемы бездомных животных. Даже после стерилизации по возвращении на улицы городов собаки представляют опасность для людей.

«Животные, возвращенные на улицы городов, могут представлять опасность для людей. И если не предпринять меры сейчас, трагедия, которая вчера потрясла всех нас, может повториться», — заявил губернатор.

Ранее с предложением об усыплении бродячих собак в случае, если их никто не взял из приютов, куда они помещаются муниципальными службами, выступил 17 апреля в эфире телеканалу «Россия-24» спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля стая бездомных собак загрызла ребёнка в Промышленном районе Оренбурга. СКР возбудил по данному факту уголовное дело.