Путин заявил, что те, кто будет препятствовать тренду на многополярность мира, проиграют

Москва, , 16:13 — REGNUM Тренд многополярного мира будет только усиливаться. Об этом 20 апреля на заседании Совета по развитию местного самоуправления заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Те, кто этому препятствует, проиграют», — уточнил глава государства, добавив, что это абсолютно очевидный факт.

По словам президента, тенденция в мире к многополярности неизбежна. Те, кто пытается воспрепятствовать этому, столкнутся с дополнительными проблемами, которых и так хватает, заметил российский лидер.

«Как подъем солнца, с этим ничего не поделаешь», — пояснил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные чиновники и политики начинают признавать необратимый процесс формирования многополярного мира. По словам дипломата, данную истину, пусть и «сквозь зубы», начинают признавать некоторые политики на Западе. Об окончании западной гегемонии неоднократно рассуждал президент Франции Эммануэль Макрон, отметил Лавров. По мнению главы МИД, укрепление многополярности является «магистральной тенденцией» в развитии и становлении нового современного миропорядка.