Красноярск, , 16:18 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс в ближайшее время уйдёт в отставку. Об этом изданию РБК 20 апреля сообщили несколько близких к администрации президента источников.

Александр Усс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Александр Усс в ближайшее время уйдёт в отставку… Его может сменить замминистра финансов Михаил Котюков», — говорится в материале. Также в числе возможных кандидатов на замену Уссу числится старший вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

Александр Усс занимает должность губернатора Красноярского края с 21 сентября 2018 года. Ранее российский политический деятель в период с 1998 по 2002 годы также входил в состав Совета Федерации.

В октябре 2022 года сына Усса Артёма задержали в аэропорту Милана по запросу прокуратуры США. Ему предъявили обвинения по подозрению в нарушении санкционного режима. В ноябре Артёма Усса отправлили под домашний арест, однако после решения итальянского суда одобрить его экстрадицию в США он сбежал из страны.

4 апреля он добровольно явился в следственный департамент полиции в Москве, где развёрнуто ответил на все вопросы сотрудников правоохранительных органов. По результатам допроса Артёму Уссу была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.