Лондон, 20 апреля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Немецкие власти ограничили въезд в Евросоюз, и из-за этого — на Украину, воевавшему на стороне ВСУ наёмнику из Британии Эйдену Аслину, вернувшемуся после попадания в плен в Мариуполе на родину в результате обмена. Об этом 20 апреля сообщило издание Berliner Kurier.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Аслин не может въехать в Европейский союз, потому что власти Германии наложили на него запрет на въезд», — говорится в материале издания, корреспондент которого пообщался с британским наёмником.

Отмечается, что Аслин пытался приехать на украинскую территорию сухопутными путём — через Польшу, так как регулярные рейсы на Украину приостановлены, однако на польском пограничном пункте его задержали и отправили назад в Великобританию, заявив, что одной из причин является наложенный на него Германией запрет.

Также указывается, что через неделю наёмник пытался попасть на Украину через территорию Молдавии, не входящей в состав ЕС, однако из-за поставленного в Польше штампа его депортировали и оттуда.

Как заявил сам британец, он не знает, почему ему запретили въезжать в Евросоюз, и ждёт разъяснений от властей ФРГ по этому поводу. Также Аслин утверждает, что он постоянно проживает в Николаеве на Украине, где его ждёт его девушка.

«Его раздражает тот факт, что именно Германия теперь мешает ему вернуться домой. Задержание в ожидании депортации, вызванное запретом на въезд, сильно повлияло на него», — добавляется в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2022 года Эйден Аслин, который за два месяца до этого был освобождён из плена, заявил, что снова собирается поехать на Украину. Он отметил, что не планирует принимать участие в боевых действиях, а хочет выступить в качестве «военного корреспондента», чтобы сообщать о продолжающемся конфликте с передовой.