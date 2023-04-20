Андрей Турчак: Томенко способен обеспечить социальную и экономическую стабильность Алтайского края

Барнаул, , 16:40 — REGNUM Алтайский край за последние пять лет шагнул далеко вперёд. В регионе за это время, благодаря эффективной работе краевых властей, начали действовать программы поддержки промышленных предприятий, сельского хозяйства, социальной догазификации, ремонта и реконструкции школ. Об этом 20 апреля по итогам расширенного заседания фракции «Единой России» в алтайском Заксобрании с губернатором Виктором Томенко заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Андрей Турчак Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Виктору Петровичу, команде губернатора есть что показать жителям Алтайского края, избирателям за прошедшие пять лет. Я вижу, как Барнаул преображается с точки зрения городской среды, благоустройства, жилищного строительства, социальной сферы», ― указал он.

Секретарь генсовета отметил, что фракция в Заксобрании и коллеги по партии в регионе поддерживают Виктора Томенко. Он также подчеркнул, что в ходе избирательной кампании губернатору предстоит учесть ситуацию в регионе с учётом двух ковидных лет и проведения специальной военной операции.

Турчак считает, что фундаментом для избрания Томенко на новый срок должна быть стабильность региона, прежде всего, социально-политическая и экономическая.

«У меня нет никаких сомнений, что эту стабильность может обеспечить действующий губернатор», ― указал секретарь генсовета.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин свои указом назначил Виктора Томенко временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края. 9 сентября того же года на досрочных выборах его избрали главой региона. Он заручился поддержкой 53,6% избирателей.

Выборы губернатора Алтайского края пройдут 10 сентября 2023 года, в единый день голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин указал на то, что в Алтайском крае всё стабильно и спокойно развивается: растут ВРП, промышленное производство, сельхозпроизводство. Также он отметил хорошие инвестпроекты.