Вашингтон, 20 апреля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Ряд стран — союзниц США и Украины рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По данным репортёров, официальные лица «Большой семерки» обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров в Японии в мае. Цель инициативы заключается в том, чтобы включить государства — члены ЕС в репрессии.

«Предложение обсуждается и может измениться», — рассказали агентству знакомые с ситуацией.

Уточняется, что инициатива приведёт к тому, что почти весь экспорт в Россию будет запрещен. В соответствии с нынешними критериями экспорт разрешен, если он не попадает под санкции.

Источник уточнил, что, если лидеры G7 одобрят этот шаг на саммите в мае, то, вероятно, медицинская и сельскохозяйственная продукции, а также продукты питания не попадут под запрет.

«Чтобы вступить в силу в ЕС, новые критерии должны быть приняты всеми членами, и это вызовет ожесточенные дебаты», — говорится в материале статьи.

Источник Financial Times 20 апреля рассказал, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено». Многие европейские чиновники признают: если санкций станет ещё больше, «будет больше исключений, чем мер». Также в качестве довода приводится мнение о том, что не затронутые санкциями сферы российской экономики жизненно важны для ряда стран ЕС, поэтому на меры против них наложат вето. Если какие-то ограничения и будут вводиться, то, вероятно, они коснутся ужесточения уже существующих.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 20 апреля заявил, что не считает нужным комментировать информацию об отказе ЕС от введения новых санкций в отношении России.