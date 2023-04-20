Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение на соревнования спортсменов из РФ

Монте-Карло, Монако, , 15:52 — REGNUM Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба UIPM.

Пятиборье © Владимир Астапкович/РИА Новости

«UIPM поддерживает путь возвращения «независимых нейтральных спортсменов» с паспортами России и Белоруссии, чтобы спортсмены всех национальностей могли вместе соревноваться в наших видах спорта в соответствии с Олимпийской хартией и особенно с принципом недискриминации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что UIPM убеждён, что спорт должен быть политически нейтральным и в современных условиях в ещё большей степени быть средством мира и символом солидарности между спортсменами.

Также указывается, что союз начнёт разрабатывать процессы независимой проверки для облегчения возвращения российских и белорусских спортсменов, проводя консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, заявил 30 марта глава МОК Томас Бах заявил, что правительства стран мира не должны решать, спортсмены из каких государств вправе принимать участие в международных спортивных турнирах, иначе «спорту в том виде, как мы его знаем», придет конец. Он подчеркнул, что в мире в данный момент идёт около 70 военных конфликтов и против большинства их участников никаких санкций не предусмотрено.