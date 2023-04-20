Киев, 20 апреля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом не только для России, но и для украинцев. Когда оно начнётся и в каком конкретно месте, это то, чего меньше всего ожидает противник. Об этом заявил представитель Владимира Зеленского в Верховной раде Фёдор Вениславский, слова которого приводит 20 апреля издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Я думаю, что это будет сюрпризом не только для российских военных и для российского общества, но и для многих украинцев», — сообщил Вениславский.

При этом депутат подчеркнул, что, «когда произойдет контрнаступление ВСУ» и по каким направлениям, это сюрприз, которого «меньше всего ожидают враги».

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее замглавы минобороны страны Анна Маляр в эфире украинского телеканала ТСН заявила, что ВСУ уже начали контрнаступление и назвала направления — бахмутское, марьинское, авдеевское и лиманское.

О том, что российские военные отразили в ночь на 19 апреля две атаки ВСУ в районе города Орехова Запорожской области, сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. О попытке контрнаступления, совершённой в этот же день под Угледаром, сообщил 19 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его данным, эта попытка закончилась провалом.

О планах украинского командования начать контрнаступление ВСУ 30 апреля также сообщил 17 апреля американский журнал Newsweek. Его данные основываются на просочившихся в Сеть секретных документах Пентагона.