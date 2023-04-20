Донецк, 20 апреля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в период с 14:20 по 15:30 по местному времени три раза обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня. Об этом 20 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 15:10 — н. п. Максимильяновка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО… 15:30 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — сообщил Telegram-канал представительства.

Суммарно за последний час по Донецку было выпущено 60 ракет из установок РСЗО. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется.

В 14:20 по местному времени украинские военные выпустили в направлении Кировского района Донецка 20 ракет из реактивных систем залпового огня. Обстрел вёлся из подконтрольного Украине населённого пункта Красногоровка.