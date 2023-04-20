Москва, 20 апреля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало, как работает тяжелая огнеметная система «Солнцепек» в зоне специальной военной операции. Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

«Командир боевой машины, механик-наводчик и наводчик-оператор продемонстрировали боевую работу ТОС-1А», — говорится в сообщении.

Командир взвода с позывным Сокол рассказал, как экипаж выдвигается в район выполнения задачи.

«Командир получает координаты… разблокируется башня, получили координаты», — рассказал военный.

По словам бойца, механик-водитель заводит боевую машину, затем наводчик-оператор начинает вводить координаты.

«Выстрел произвёл. Всё, мы убываем в пункт дислокации», — сказал военный.

На видео также показан результат попадания реактивных снарядов «Солнцепека» по позициям украинских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Вооруженные силы России нанесли мощнейший бомбовый удар по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. На опубликованных видеокадрах журналисты увидели берег реки Оскол на купянском направлении.