Москва, 20 апреля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов оцепили и эвакуировали здание курьерской доставки СДЭК в Москве. Об этом 20 апреля сообщил РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Уточняется, что отделение службы доставки находится на улице Стартовой. Такие меры были приняты из-за подозрительной посылки.

В отправлении находился бюст, напоминавший статуэтку, которую перед взрывом военкору Владлену Татарскому вручила Дарья Трепова.

Подозрительная бандероль поступила в 10:30 утра. Получателем очередного бюста значился военный корреспондент Константин Исаев. Статуэтку осмотрели взрывотехники, но взрывчатых веществ не обнаружили.

Как сообщало ИА REGNUM, Главное управление МВД России по Москве распространило информацию о том, что 17 апреля отделения полиции Северо-Восточного и Западного округов российской столицы приняли обращения от граждан, которым отправили посылки с бюстом Георгия Жукова. Проверка показала, что их содержимое не представляет опасности.

Позднее московская полиция приступила к проверке в связи с рассылкой российским политологам и журналистам подозрительных бюстов советского полководца Георгия Жукова, схожих со статуэткой, которую перед взрывом в Санкт-Петербурге вручили военкору Владлену Татарскому.

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге 2 апреля. В кафе, где проходил творческий вечер военкора, ему вручили статуэтку со взрывчатым веществом. Бюст на мероприятие принесла 26-летняя Дарья Трепова. Она задержана и находится в московском СИЗО №2 «Лефортово».