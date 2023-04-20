Политолог Шатров назвал слова Кеннеди-младшего об армии РФ попыткой заработать очки перед выборами

Москва, , 15:54 — REGNUM Здравомыслящие американцы понимают, что США участвуют не в своей войне, и потому у них нет шансов на победу. Таким мнением в беседе с ИА REGNUM поделился руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, комментируя выступление Роберта Кеннеди-младшего, в ходе которого тот заявил, что США нечего противопоставить России на Украине.

Роберт Кеннеди (младший) (сс) Gage Skidmore

По мнению политолога, громкое заявление племянника бывшего президента США Джона Кеннеди является частью избирательной кампании в преддверии президентских выборов 2024 года.

«Кеннеди-младший озвучил общеизвестный факт, что российская армия имеет превосходство. США играют на чужом поле, а потому у них нет шансов на победу. Это здравый голос. Но его высказывание похоже на попытку заявить о себе в преддверии выборов президента США. И чтобы выделиться, запомниться Кеннеди-младший старается активно противоречить позиции действующего президента Джо Байдена», — считает Шатров.

Говоря о вероятности Кеннеди-младшего занять пост главы Белого дома, эксперт указал, что потомок сильно отличается от своего знаменитого дяди Джона Кеннеди. По мнению Шатрова, Роберт не отличается чёткими и определёнными взглядами, и его шансы на победу на президентских выборах крайне малы.

«Уверен, США никогда не признают своего поражения, они будут идти до конца. Возможно, с каждым президентом ситуация будет только ужесточаться», — поделился политолог.

Ранее племянник бывшего президента США Джона Кеннеди и сын политика Роберта Кеннеди общественный и политический деятель Роберт Кеннеди-младший выступил в эфире Fox News с признанием невозможности американцев противостоять российской армии на Украине. Он обратил внимание на то, что в Белом доме замалчивают этот факт. Также потомок клана Кеннеди признал, что украинский конфликт стал для Вашингтона огромной геополитической проблемой, так как он приводит к сближению России и Китая. Несмотря на озвученную позицию Кеннеди-младшего, политолог Шатров не считает его кандидатуру в качестве президента США удобной для России.

Роберт Кеннеди-младший — племянник бывшего президента США Джона Кеннеди и сын сенатора от штата Нью-Йорк Роберта Кеннеди. В среду, 19 апреля, он официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. Широкую известность политик приобрел во время пандемии коронавируса, когда выступал в поддержку антипрививочной компании в Штатах.