Политолог назвал причину признания Кеннеди-младшим превосходства России
Москва, 20 апреля 2023, 15:54 — REGNUM Здравомыслящие американцы понимают, что США участвуют не в своей войне, и потому у них нет шансов на победу. Таким мнением в беседе с ИА REGNUM поделился руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, комментируя выступление Роберта Кеннеди-младшего, в ходе которого тот заявил, что США нечего противопоставить России на Украине.
По мнению политолога, громкое заявление племянника бывшего президента США Джона Кеннеди является частью избирательной кампании в преддверии президентских выборов 2024 года.
«Кеннеди-младший озвучил общеизвестный факт, что российская армия имеет превосходство. США играют на чужом поле, а потому у них нет шансов на победу. Это здравый голос. Но его высказывание похоже на попытку заявить о себе в преддверии выборов президента США. И чтобы выделиться, запомниться Кеннеди-младший старается активно противоречить позиции действующего президента Джо Байдена», — считает Шатров.
Говоря о вероятности Кеннеди-младшего занять пост главы Белого дома, эксперт указал, что потомок сильно отличается от своего знаменитого дяди Джона Кеннеди. По мнению Шатрова, Роберт не отличается чёткими и определёнными взглядами, и его шансы на победу на президентских выборах крайне малы.
«Уверен, США никогда не признают своего поражения, они будут идти до конца. Возможно, с каждым президентом ситуация будет только ужесточаться», — поделился политолог.
Ранее племянник бывшего президента США Джона Кеннеди и сын политика Роберта Кеннеди общественный и политический деятель Роберт Кеннеди-младший выступил в эфире Fox News с признанием невозможности американцев противостоять российской армии на Украине. Он обратил внимание на то, что в Белом доме замалчивают этот факт. Также потомок клана Кеннеди признал, что украинский конфликт стал для Вашингтона огромной геополитической проблемой, так как он приводит к сближению России и Китая. Несмотря на озвученную позицию Кеннеди-младшего, политолог Шатров не считает его кандидатуру в качестве президента США удобной для России.
Роберт Кеннеди-младший — племянник бывшего президента США Джона Кеннеди и сын сенатора от штата Нью-Йорк Роберта Кеннеди. В среду, 19 апреля, он официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. Широкую известность политик приобрел во время пандемии коронавируса, когда выступал в поддержку антипрививочной компании в Штатах.