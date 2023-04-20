Военный аналитик Шурыгин: ВСУ наносят прощупывающие удары перед началом контрнаступления

Москва, , 15:38 — REGNUM То, что происходит сейчас на линии боевого соприкосновения (ЛБС), вряд ли можно считать полноценным крупным наступлением противника, рассказал ИА REGNUM военный эксперт Владислав Шурыгин.

Владислав Шурыгин. Кадр из видео с канала: Радио Комсомольская Правда

«Ещё месяц назад я написал о том, что будущее наступление ставит перед Украиной несколько сложнейших проблем, — говорит эксперт. — Главная из них состоит в том, что Украина не способна достичь оперативной и стратегической внезапности. Следовательно, ставка будет сделана на тактической внезапности. Внезапность подразумевает, что ты до последнего не даешь понять противнику, где конкретно ты будешь наносить главный удар».

«Соответственно, в этом случае боевые действия начинаются с множественных «прощупывающих» ударов, которые должны, с одной стороны, отвлечь наше внимание, с другой — нащупать ту слабину, используя которую, можно потом нанести максимально мощный удар», — пояснил собеседник.

Поэтому происходящее сейчас надо расценивать как начальную стадию украинского наступления, полагает Шурыгин.

«Это своего рода прощупывание переднего края, — пояснил эксперт. — Активизация с целью отвлечения нашего внимания от перемещения украинских войск и поиска мест, в которые потом будет нанесен основной удар».

19 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ начали активные действия на четырех направлениях в Донбассе — в районах Бахмута (Артёмовска), Марьинки, Авдеевки и Красного Лимана. Это, по словам Маляр, стало элементом начавшегося контрнаступления. Замглавы минобороны Украины упомянула «огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют ВСУ», который включает в себя как наступательные, так и оборонительные действия. С другой стороны, Маляр признала успехи ВС России на «отдельных участках», отмечает ТАСС.

При этом представитель президента Украины в Верховной раде Фёдор Вениславский 20 апреля сделал заявление, из которого можно сделать вывод: контрнаступление ещё не началось. Операция станет сюрпризом и для россиян, и для украинцев, считает Вениславский.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил 20 апреля, что российские штурмовые подразделения продолжают активно уничтожать противника в западных кварталах Артёмовска. В районе Константиновки был поражен объединённый штаб группировки ВСУ «Бахмут», также сообщил Конашенков. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин ранее сообщал, что российские силы контролируют уже почти 90% территории Артёмовска.