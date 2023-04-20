Москва, 20 апреля 2023, 15:38 — REGNUM То, что происходит сейчас на линии боевого соприкосновения (ЛБС), вряд ли можно считать полноценным крупным наступлением противника, рассказал ИА REGNUM военный эксперт Владислав Шурыгин.

Владислав Шурыгин.
Владислав Шурыгин.
Кадр из видео с канала: Радио Комсомольская Правда

«Ещё месяц назад я написал о том, что будущее наступление ставит перед Украиной несколько сложнейших проблем, — говорит эксперт. — Главная из них состоит в том, что Украина не способна достичь оперативной и стратегической внезапности. Следовательно, ставка будет сделана на тактической внезапности. Внезапность подразумевает, что ты до последнего не даешь понять противнику, где конкретно ты будешь наносить главный удар».

«Соответственно, в этом случае боевые действия начинаются с множественных «прощупывающих» ударов, которые должны, с одной стороны, отвлечь наше внимание, с другой — нащупать ту слабину, используя которую, можно потом нанести максимально мощный удар», — пояснил собеседник.

Поэтому происходящее сейчас надо расценивать как начальную стадию украинского наступления, полагает Шурыгин.

«Это своего рода прощупывание переднего края, — пояснил эксперт. — Активизация с целью отвлечения нашего внимания от перемещения украинских войск и поиска мест, в которые потом будет нанесен основной удар».

19 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ начали активные действия на четырех направлениях в Донбассе — в районах Бахмута (Артёмовска), Марьинки, Авдеевки и Красного Лимана. Это, по словам Маляр, стало элементом начавшегося контрнаступления. Замглавы минобороны Украины упомянула «огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют ВСУ», который включает в себя как наступательные, так и оборонительные действия. С другой стороны, Маляр признала успехи ВС России на «отдельных участках», отмечает ТАСС.

При этом представитель президента Украины в Верховной раде Фёдор Вениславский 20 апреля сделал заявление, из которого можно сделать вывод: контрнаступление ещё не началось. Операция станет сюрпризом и для россиян, и для украинцев, считает Вениславский.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил 20 апреля, что российские штурмовые подразделения продолжают активно уничтожать противника в западных кварталах Артёмовска. В районе Константиновки был поражен объединённый штаб группировки ВСУ «Бахмут», также сообщил Конашенков. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин ранее сообщал, что российские силы контролируют уже почти 90% территории Артёмовска.