Красноярский губернатор заявил, что президент предложил ему работу на федеральном уровне

Москва, , 16:49 — REGNUM Александр Усс 20 апреля заявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края. В своём Telegram-канале он пояснил, что решение об этом принял после состоявшейся на днях встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Александр Усс Sobranie.info

«Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», — пояснил Усс, поблагодарив за доверие и поддержку главу государства. Также слова признательности Александр Усс передал всем, кто поддерживал в сложные моменты и шёл к общим достижениям и успехам.

«Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России», — заявил Усс.

По информации РБК, временно исполняющим обязанности главы региона может стать замминистра финансов Михаил Котюков.

Александр Усс родился 3 ноября 1954 года в деревне Новогородка Иланского района Красноярского края. Окончил Красноярский государственный университет. Является доктором юридических наук, профессором. С 1998-го по 2017 год был председателем Законодательного собрания Красноярского края. Врио главы региона Усс был назначен 29 сентября 2017 года, сменив на посту руководителя края ушедшего в отставку Виктора Толоконского. В единый день голосования, 9 сентября 2018 года, Усс одержал победу на выборах губернатора Красноярского края. Он получил 356 820 голосов избирателей (60,19%).