Киев, , 15:23 — REGNUM Украина готовится продать крупные государственные фирмы по заниженным ценам. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Дележ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если мы не продадим их [госпредприятия] в этом году, то в следующем году они будут представлять ценность лишь как объект недвижимости, а через год продастся лишь земля, на которой они стоят», — пояснил глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

По его мнению, процесс усложняет то, что мнения членов правительства разделились: кто-то согласен продать всё, кто-то против.

В случае принятия властями соответствующего решения Киев получит с продажи госпредприятий около 400 миллионов долларов и 190 миллионов от аренды сельскохозяйственных угодий.

ИА REGNUM сообщало, ранее власти Украины заявили, что рынок земли на Украине будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года без каких-либо «инсинуаций». В Киеве не ждут ажиотажа на рынке земли после старта его работы, но рассчитывают, что в течение ближайших 5−10 лет стоимость сельхозземли в стране может возрасти от 2 до 5 раз. Также в июне в министерстве аграрной политики заявили, что две трети территории Украины фактически расположены в зоне рискованного земледелия, причем ситуация с каждым годом ухудшается.