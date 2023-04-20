Украинские военные пожаловались на переброску на передовую без вооружения, еды и воды

Киев, , 15:14 — REGNUM Военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) отправили на передовую, дав всего полчаса на сборы. При этом солдат не снабдили продуктами питания и тяжёлым вооружением. С таким заявлением и жалобами на своего командира, отдавшего такой приказ, выступили военные одной из рот 129-й бригады территориальной обороны украинской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Форпост».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В результате прибытия на позицию им не были предоставлены необходимые ресурсы, такие как связь и наблюдение, артиллерия, тяжёлое вооружение, разведка и аэроразведка, а также еда и питьевая вода», ― говорится в сообщении.

Кроме того, когда подразделение оказалось на фронте, об организации вывоза раненых с передовой также никто не позаботился. Звонки от подчинённых, которые остались в зоне боевых действий без командиров, высшее руководство оставило без ответа. Как следствие ― украинские военные не могли эффективно противодействовать российским подразделениям и понесли большие потери.

Также никакой поддержки командование не оказало при отходе оставшихся после провала операции украинских сил.

«Рота выражает недоверие командованию и считает действия вышестоящих преступными», ― указано в заявлении военных.

Как сообщало ИА REGNUM, военный ВСУ из Закарпатья Михаил Чокнадий ранее заявил, что командование ВСУ отправляет на верную гибель в Артёмовск совершенно неподготовленных мобилизованных, которых не обучили даже стрелять. Он также рассказал об одном из мобилизованных, которого «отправили на бойню», хотя он — отец пятерых детей.

Также командование ВСУ заставляет заниматься разминированием территории солдат, которые не имеют навыков инженерно-сапёрного дела. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.