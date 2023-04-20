Tasnim: ВМС Ирана принудили атомную подлодку США выйти на поверхность в Ормузском проливе

Тегеран, , 15:14 — REGNUM Военно-морские силы Ирана принудили американскую атомную субмарину Florida в Ормузском проливе выйти на поверхность. Об этом в интервью агентству Tansim 20 апреля сообщил командующий ВМС Ирана Амир Шахрам Ирани.

USS Florida Navy.mil

«Подводная лодка Fateh иранских ВМС обнаружила её (американскую субмарину), выполнила манёвры, чтобы заставить американское судно всплыть… Обладая современным оборудованием, Florida пыталась незаметно пройти через Ормузский пролив», — рассказал Шахрам Ирани.

По его словам, после этого подводной лодке США дали необходимые предупреждения, так как она приблизилась к территориальным водам Ирана. Затем Florida изменила свой курс и продолжила путь под конвоем.

В начале апреля сообщалось, что осуществляющая патрулирование атомная подводная лодка США Florida класса «Огайо» была замечена в Ближневосточном регионе. Отмечалось, что упомянутая субмарина оснащена крылатыми ракетами, способными нести ядерный боеприпас.