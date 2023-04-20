Балицкий заявил, что ВС РФ отразят наступление ВСУ на Запорожскую область
Мелитополь, 20 апреля 2023, 15:22 — REGNUM Российские военные готовы отразить попытки ВСУ пойти в контрнаступление в Запорожской области, заявил 20 апреля врио губернатора Евгений Балицкий в эфире «России 24».
По словам главы региона, в Запорожской области видят активизацию ВСУ «в зелёной полосе», где украинские боевики набирают силы. Часть серой зоны, в частности, Каменка, занята ВСУ, что не может не вызывать тревогу.
Тем не менее военные ситуацию контролируют, отметил Балицкий, пояснив, что у российских войск в регионе достаточно хорошие укрепления.
«Вся материально-техническая база готова, противника видим, готовы к тому, чтобы отразить нападение», — сказал Балицкий.
20 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал предположение, что ВСУ пойдут в контрнаступление в 30 апреля — в день смерти Адольфа Гитлера.
Ранее он опроверг слухи о том, что из населённых пунктов Запорожской области будут 5–7 мая проводить эвакуацию детей в Крым. По его словам, это ложные сведения, распространяемые Киевом.