Балицкий заявил о готовности ВС РФ отразить контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Мелитополь, , 15:22 — REGNUM Российские военные готовы отразить попытки ВСУ пойти в контрнаступление в Запорожской области, заявил 20 апреля врио губернатора Евгений Балицкий в эфире «России 24».

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

По словам главы региона, в Запорожской области видят активизацию ВСУ «в зелёной полосе», где украинские боевики набирают силы. Часть серой зоны, в частности, Каменка, занята ВСУ, что не может не вызывать тревогу.

Тем не менее военные ситуацию контролируют, отметил Балицкий, пояснив, что у российских войск в регионе достаточно хорошие укрепления.

«Вся материально-техническая база готова, противника видим, готовы к тому, чтобы отразить нападение», — сказал Балицкий.

20 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал предположение, что ВСУ пойдут в контрнаступление в 30 апреля — в день смерти Адольфа Гитлера.

Ранее он опроверг слухи о том, что из населённых пунктов Запорожской области будут 5–7 мая проводить эвакуацию детей в Крым. По его словам, это ложные сведения, распространяемые Киевом.