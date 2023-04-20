Москва, 20 апреля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину отнюдь не означает, что Киеву светит новое оружие или членский билет Североатлантического альянса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал сообщение пресс-службы НАТО, которая подтвердила приезд Столтенберга на Украину, но пока воздержалась от того, чтобы поделиться подробностями этого турне, равно как и его главными целями.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Дробницкий полагает, что атмосфера полутайны, которой окутан этот визит, на 30% связана с соображениями безопасности, а на 70% — с желанием «сохранить антураж».

«Следует понимать, что генсек НАТО не решает ничего! — заявил политолог. — Разве что перераспределяет какие-то денежные потоки по бюджету НАТО. Вот, собственно, и всё. А всё решается в Вашингтоне, и, кроме того, частично некоторые вопросы отданы Лондону. А Йенс Столтенберг — просто чиновник, которому с каждым днём всё сложнее лавировать между различными группами влияния, имеющими отношение к украинскому проекту. Так что его визит на Украину носит чисто выставочный характер, так как решения принимают там, где стоит печатный денежный станок».

Поэтому, как полагает Дробницкий, не стоит ждать, что в результате этого визита Киев получит больше оружия, боеприпасов или, допустим, авиацию.

«Все поставки на 2023 год уже раскассированы», — сказал политолог.

Кроме того, он усомнился в том, что страны НАТО собираются предложить Киеву вступление в этот военный блок, хотя посол Украины в Великобритании и заявил о том, что альянс «должен умолять» его страну пополнить его ряды.

«Украинская администрация сейчас ведёт себя очень нагло. По целому ряду причин, — сказал Дробницкий. — В первую очередь из-за того, что положение отчаянное, и почему бы не пожестить. Кроме того, в Киеве понимают, что слово «Украина» сейчас произносится постоянно, а значит, они могут наглеть и чего-то требовать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил о том, что страны НАТО должны передать Украине «ещё больше» оружия, хотя Киев уже получил «огромное количество» и боеприпасов, и материалов. Генсек альянса понимает, что расширение помощи Киеву невозможно без риска эскалации, но победа России, по мнению Столтенберга, несёт значительно большие риски. Что касается отношений НАТО и России, то, как полагает генсек, «назад дороги нет», и даже после завершения конфликта на Украине отношения с Россией не станут «нормальными».