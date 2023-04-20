Москва, 20 апреля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:20 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики нанесли 20 апреля миномётные удары по Брянской области. Уточняется, что обстреляно село Ломаковка: нанесено 12 миномётных ударов. В Ломаковке пропал свет, жители находятся в укрытиях. Сообщается, что есть погибшие.