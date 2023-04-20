Минобороны: Объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут» уничтожен в районе Константиновки

Константиновка, ДНР, , 15:31 — REGNUM Объединенный штаб группировки украинских боевиков «Бахмут» поражен в районе Константиновки Донецкой народной Республики, сообщил 20 апреля в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Помимо этого, попытки украинских боевиков контратаковать ВДВ и русская артиллерия пресекли в Артёмовске.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также в оборонном ведомстве известили о потерях в живой силе украинских войск. Так, на краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили более 60 военных. На купянском направлении российской армией пресечены действия трёх диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). На херсонском направлении потери украинской армии составили свыше 15 военных, а в районе Водяного в ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине длится 421-й день. Если накануне, 19 апреля, Минобороны известило о потере на донецком направлении до 380 военнослужащих, то сегодня стало известно об уничтожении ещё до 470 украинских военнослужащих и наёмников. Контроль российских сил над Бахмутом (Артёмовском) приближается к 90% проинформировал в Telegram-канале 20 апреля репортёр ВГТРК Андрей Руденко. Суточные потери ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях составили около 110 человек.